الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

الأهلي، يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

وسام أبو علي، فيتو

بيان الاتحاد الفلسطيني حول إصابة وسام أبو علي

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على استاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكان وسام أبو علي شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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