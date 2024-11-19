الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: الدولة تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص في المنشآت الصحية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور حازم زقزوق،  عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة،حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.


في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور حازم زقزوق والوفد المرافق، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها المجموعة لدعم المنظومة الصحية المصرية.

 

الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي 


وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي حيث أكد الوزير على قوة العلاقات المصرية السعودية.

 

زيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي

 

وأوضح عبدالغفار أن الوزير أكد على دعم الدولة  لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، سواء بالشراكة أو من خلال الاستثمار المستقل، خاصة في إطار تنفيذ مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتطلب زيادة كبيرة في عدد المستشفيات والخدمات الطبية المتميزة.

 

الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة

 

كما أشار الوزير إلى أن من اهم أهداف  قانون منح  التزام  المرافق العامة هو تشجيع  الاستثمار والشراكة،و إنشاء مستشفيات جديدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتقديم خدمات صحية مميزة،مضيفًا أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة، وتمثل عامل جذب قوي للقطاع الخاص.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان المرحلة الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الصحية مثل مجمع السويس الطبي، وحزمة الحوافز الاستثمارية، والأراضي المقترحة للشراكة مع القطاع الخاص.

 

ودعا الدكتور زقزوق، الدكتور خالد عبدالغفار لزيارة المملكة العربية السعودية وتفقد مستشفى جدة، بما يسهم في تعزيز تبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.


حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام إدارة اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، والدكتورة سوزان عبدالمنعم، مدير عام العلاقات الصحية الخارجية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استثمارات القطاع الخاص الحوافز الاستثمارية تشجيع الاستثمار علاقات المصرية السعودية قانون منح التزام المرافق العامة مجلس الأعمال المصري السعودي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

اليوم، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

إنارة هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات

آخر تطورات أزمة التصالح على عيادات الأطباء.. رئيس الوزراء: الترخيص يعفي من التصالح.. والنقيب: العيادات غير مخاطبة بقانون البناء

الرقابة الصحية: 9.5% من سكان العالم معرضون للإصابة بمرض السكر بحلول 2030

الرعاية الصحية: لأول مرة إدخال تقنية علاج جلطات الأوردة العميقة باستخدام القسطرة

هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟ وأهم النصائح للوقاية من المرض

إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 700 ألف خدمة طبية وعلاجية بمجمع السويس الطبي

الأكثر قراءة

بعد الإسكندرية، الأرصاد تحذر هذه محافظات من سوء حالة الطقس اليوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

حسن البارودي، دخل الفن بالصدفة وشارك في 3 أفلام عالمية ونهاية حزينة لمسيرته الفنية

أخبار مصر: وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الأرصاد تحذر 5 محافظات، قفزة مفاجأة للذهب، هدية "تاريخية" من بايدن للدول الفقيرة

ارتفاع طال جميع الأنواع، اللحوم تباغت المصريين بأسعار جديدة بالأسواق

"صقر وقوة" تجاوزا نصف مليون جنيه، أسعار اللوحات المعدنية المميزة

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطلق اليوم إشارة تركيب قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

حكاية بريطانية حاولت إنقاذ طفلتها من الموت فانتهي بها الحال للحبس

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

عطل فني يؤخر رحلات الطيران البريطاني في أنحاء أوروبا، وتكدس بمطار هيثرو (فيديو)

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (5 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية