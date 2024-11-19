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ثقافة وفنون

أول صورة لشخصية Falcon ضمن أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

CAPTAIN AMERICA:
CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، فيتو

أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل، صورة جديدة من أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.

وتتضمن النظرة الرسمية الجديدة، أول ظهور لـ شخصية Falcon الجديدة، والذي يقوم بأدائها الممثل "داني راميرز.

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

 واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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