أول صورة لشخصية Falcon ضمن أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل، صورة جديدة من أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.

وتتضمن النظرة الرسمية الجديدة، أول ظهور لـ شخصية Falcon الجديدة، والذي يقوم بأدائها الممثل "داني راميرز.

مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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