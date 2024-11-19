الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

 ترأس المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القطاع السياحي، ومسئولي الأثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر، والتي سيتم تنظيمها هذا العام يوم 12 ديسمبر المقبل.

العيد القومي لمحافظة الأقصر 


و تم استعراض التصور العام للاحتفالات والبرامج التى ستقام فى الاحتفال الرسمي لمحافظة الأقصر بالعيد القومي، حيث ناقش الحضور تنظيم فعاليات كرنفالية فنية وشعبية متنوعة منها مسيرة لحاملي الأعلام يتقدمها محافظ الأقصر وقيادات المحافظة التنفيذية، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللانشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم ستمتد بطول طريق كورنيش النيل، وعروض فنية بمختلف الميادين وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.


ومن جانبه، أكد المحافظ على جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات، استعدادًا للاحتفال بشكل طيب يليق باسم محافظة الأقصر السياحية.

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