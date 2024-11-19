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موعد مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك بدوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة هولندا
موعد مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك

دوري الأمم الأوروبية، يحل منتخب هولندا ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب البوسنة والهرسك في  اليوم الثلاثاء، في مدينة زينيكا، في ختام دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك على ملعب الأخير في “بيلينو بولي”،  ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك

وتقام مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لحساب دوري الأمم الأوروبية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك

تعد قنوات “بي إن سبورتس” القطرية  المالك الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط.

والقنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية هي قناة “beIN Sports HD 2”.

 

وحسم منتخب هولندا بالفعل تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما حصد 8 نقاط، في مرحلة المجموعات بعد انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة.

 

 


وحققت هولندا الفوز على المجر 4-0 يوم السبت الماضي، وسجل الأهداف كل من فات فيجورست وكودي جاكبو من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ثم أضاف دينزل دومفريز وتيون كوبماينرز هدفين في الشوط الثاني.

 

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن استبعاد الثنائي فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج من معسكر منتخب الطواحين، وذلك قبل المباراة، وقال الاتحاد الهولندي في بيان رسمي اليوم الإثنين، "لن يكون فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج ضمن قائمة هولندا في مباراتنا الأخيرة بدور المجموعات ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية".

وقال مدرب الطواحين رونالد كومان: "من الأفضل لكل من فرينكي وفيرجيل مغادرة معسكر التدريب، تم اتخاذ هذا القرار لأسباب طبية، وبالطبع مصلحة اللاعبين تأتي في المقام الأول".

وتم الكشف عن 8 فرق، ستشكل دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الذي سينطلق في مارس المقبل.

 

ويشمل نظام دوري الأمم الأوروبية،  تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعات الأربع في المستوى الأول، بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع، يهبطون للمستويات الأدنى B وC.
 

وتأهل المنتخب الإسباني حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، وبطل يورو 2024 أيضًا، بالإضافة للأبطال السابقين البرتغال وفرنسا.


وتتبقى جولة واحدة على دور المجموعات، لكنها لن تكون مؤثرة على المنتخبات المتأهلة، وهي مباريات المجموعة الثالثة، حيث حسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة، وهولندا في الوصافة.

 

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية
 

المجموعة الأولى: البرتغال وكرواتيا.

المجموعة الثانية: فرنسا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: ألمانيا وهولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك.

 

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية بطولة مستحدثة  للمنتخبات الاوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تضم الـ 55 دولة الأعضاء.

كما تعد البطولة مسابقة رسمية  خاصة أن أصحاب الصدارة في مجموعات التصنيفات الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرةً إلى كأس أمم أوروبا، وفي حالة تأهلهم من التصفيات، يتم استبدالهم بأصحاب المراكز الثانية.

 

وجاء إنشاء دوري الأمم لمساعدة المنتخبات الأوروبية الأضعف على التطور بصورة أكبر وتوفير منصة تنافسية أخرى لها.

وتقسم بطولة دوري الامم الاوروبية المنتخبات إلى أربعة تصنيفات اعتمادًا على التصنيف العالمي من "فيفا"، ويتأهل بطل كل تصنيف إلى التصنيف الأعلى حتى يصل للتصنيف الأول.

أما أبطال المجموعات في التصنيف الأول يتأهلون إلى نصف النهائي الذي يقام في دولة واحدة ويحدد بطل المسابقة.

كان المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو أول من حقق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019 بالتفوق على هولندا، وحقق منتخب فرنسا لقب دوري الامم الاوروبية 2021 بالفوز علي اسبانيا، وأخري توج منتخب اسبانيا بلقب دوري الامم الاوروبية علي حساب كرواتيا.

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