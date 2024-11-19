استدعاء صاحب عقار شهد مصرع عامل في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء صاحب عقار تحت الإنشاء والعاملين به لسماع أقوالهم في وفاة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله بالعقار بالتجمع الخامس.



مصرع عامل في القطامية

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة تعود إلى عامل أختل توازنه أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الرابع فسقط أسفل العقار مما أسفر عن مصرعه.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.



دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة

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