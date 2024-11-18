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حوادث

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالقطامية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

صرحت  نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة بالتجمع الخامس، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

مصرع عامل في القطامية

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.


وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة تعود الي عامل اختل توازنه أثناء عمله أعلى سقالة بالطابق الرابع فسقط أسفل العقار مما أسفر عن مصرعه.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.


دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة القطامي ادارة شرطة النجدة النيابة العامة

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