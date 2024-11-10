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كل ما تريد معرفته عن مزاد الجمارك.. سيارات و70 ألف تليفون ولاب توب وساعات روليكس.. وهذه أبرز شروط التقدم

مزاد الجمارك
مزاد الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية طرح كراسة شروط مزاد علني لبيع عدد من الموبايلات واللاب توب وساعات الروليكس، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن طرح عدد من سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى، للبيع في مزاد علني يوم ٢٠٢٤/١١/١٨.

طرح عدد من السيارات للبيع في مزاد علني

وطرحت الهيئة كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة مزاد ٢٠٢٤/١١/١٨، بسعر٤٠٠ جنيه.

والمزاد سيكون عبارة عن سيارات وبضائع جهات حكومية من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أولًا: سيارات جهات حكومية: 

 سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وإسعاف ومطافى وونش ولودر وجرار زراعى ومقطورة وتروسيكل وموتوسيكل ماركات: ( شاهين - بيدفورد - شيفروليه - نصر - ايسوزو - ميتسوبيشي هيونداي - بيجو - فيات - مان - حلاوة - جاوا - مازدا - لادا جاز بروفيل - جى ام سى - بجاج - شنجان - كويوتا - زوتي - زيل )، وجميع السيارات والمركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ثانيًا: بضائع جهات حكومية:

(مخلفات أشجار - تكييفات - شاشات - ريسفرات - أثاث - بطاريات - كاوتش - قطع غيار سيارات - كشافات ولمبات - كابلات - سجاد وموكيت - خشب كسر - أجهزة كهربائية - حديد وصاج وزهر خردة - مولد كهرباء - ورق دشت - جراكن - كتب) وخلافه من بضائع الجهات الحكومية المختلفة.


ومن المقرر أن تقام جلستا المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضى ش البحر الأعظم - الجيزة الساعة ١٢ ظهرًا.

وتأمين دخول المزاد ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة آلاف جنيه).

ويتم دفع ۳۰% فور رسو المزاد وباقى الثمن خلال ١٥ يومًا - البيع بدون عمولة - المعاينة أساس البيع.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بأبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج ٢ البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

الجمارك تعرض موبايلات وساعات رولكس للبيع

ووجه رئيس مصلحة الجمارك، توجيهات بضرورة التصرف فى البضائع المهملة المخزنة بالموانئ والمنافذ الجمركية خاصة ذات الطابع الإلكتروني، والتى تتسق مع خطة التحول الرقمى ودعم التنمية المستدامة، وكذلك سرعة التصرف والتخلص الآمن من البضائع الخطرة المخزنة فى الموانئ والمنافذ الجمركية لتحقيق أهداف التحضر الأخضر.

و تم التنسيق المبكر مع أهم الشركاء التقليديين لمصلحة الجمارك فى سلاسل الإمداد - شركة مطار القاهرة للشحن الجوى (CACC).

وتم إعادة جرد وحصر وتصنيف وتلطيط وطباعة كراسة الشروط والمواصفات وتحديد جلسة بيع -  يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 19 نوفمبر 2024، والتى تتضمن (40) لوط لبضائع إلكترونية مخزنة داخل شركة مطار القاهرة للشحن الجوى وقد تقرر بيعها، وتشمل بضائع على ذمة قضايا معرضة للتلف والنقصان والتقادم التكنولوجى، ومنها على سبيل المثال:  
- (59519) تليفون محمول متنوع 
- (9317) ساعة ذكية متنوعة منها أبل، هواوي
-  (1929) سماعة لاسلكية
- (370) إنتركوم
- (193) لاب توب &  تابلت
- (300) ساعة يد روليكس  
 


 وقد قررت مصلحة الجمارك بيع 37 لوط منها برسم الوارد - تباع فى السوق المحلى - الأمر الذي من شأنه توفير الاستيراد وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتعظيم الاستفادة وضخ مزيد من الإيرادات فى تدفقات الخزانة العامة والمساهمة فى تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.

الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

 يذكر أن اللوطات تباع على حالتها وعلى المشتري المعاينة التامة النافية للجهالة، ويشترط بالنسبة للتليفونات يتم تقديم جداول إلكترونية في ملف أكسيل بالأرقام التعريفية الخاصة بالتليفونات من المشترى.

ويأتي ذلك فى إطار التحضير لتنفيذ مبادرتى رئيس الجمهورية اللتين أطلقهما فى المنتدى الحضري العالمي (WUF) فى نسخته الثانية عشرة، وهما: "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية"، "الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة، وتعزيز التنمية الحضرية، وعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعب المصرى في حياة كريمة ومستقبل أفضل.

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