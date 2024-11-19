موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

دوري الأمم الأوروبية، يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره المجر، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المستوى الأول بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية



وتنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية



وتذاع مباراة ألمانيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لتلك البطولة.

وصعد إلى هذا الدور رفقة منتخب ألمانيا المنتخب الهولندي صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط.

وكان منتخب ألمانيا فاز علي نظيره البوسنة والهرسك في الجولة الخامسة من البطولة، بنتيجة 7-0، فيما خسر المجر أمام هولندا بنتيجة 4-0.

وتم الكشف عن 8 فرق، ستشكل دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الذي سينطلق في مارس المقبل.

وستجرى قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة المقبلة، للكشف عن مباريات دور الثمانية من البطولة والتي ستكون نارية بالنظر للمنتخبات التي تأهلت.

ويشمل نظام دوري الأمم الأوروبية، تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعات الأربع في المستوى الأول، بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع، يهبطون للمستويات الأدنى B وC.



وتأهل المنتخب الإسباني حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، وبطل يورو 2024 أيضًا، بالإضافة للأبطال السابقين البرتغال وفرنسا.



وتتبقى جولة واحدة على دور المجموعات، لكنها لن تكون مؤثرة على المنتخبات المتأهلة، وهي مباريات المجموعة الثالثة، حيث حسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة، وهولندا في الوصافة.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية



المجموعة الأولى: البرتغال وكرواتيا.

المجموعة الثانية: فرنسا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: ألمانيا وهولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك.

وتعد دوري الأمم الأوروبية بطولة مستحدثة للمنتخبات الاوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تضم الـ 55 دولة الأعضاء.

كما تعد بطولة دوري الأمم الأوروبية مسابقة رسمية خاصة أن أصحاب الصدارة في مجموعات التصنيفات الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرةً إلى كأس أمم أوروبا، وفي حالة تأهلهم من التصفيات، يتم استبدالهم بأصحاب المراكز الثانية.

وجاء إنشاء دوري الأمم لمساعدة المنتخبات الأوروبية الأضعف على التطور بصورة أكبر وتوفير منصة تنافسية أخرى لها.

وتقسم دوري الامم الاوروبية المنتخبات إلى أربعة تصنيفات اعتمادًا على التصنيف العالمي من "فيفا"، ويتأهل بطل كل تصنيف إلى التصنيف الأعلى حتى يصل للتصنيف الأول.

أما أبطال المجموعات في التصنيف الأول يتأهلون إلى نصف النهائي الذي يقام في دولة واحدة ويحدد بطل المسابقة.

كان المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو أول من حقق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019 بالتفوق على هولندا، وحقق منتخب فرنسا لقب دوري الامم الاوروبية 2021 بالفوز علي اسبانيا، وأخري توج منتخب اسبانيا بلقب دوري الامم الاوروبية علي حساب كرواتيا.

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية بمثابة بطولة ودية بدلًا من إجراء مباريات ودية في الأجندة الدولية.

وتنقسم دوري الأمم الأوروبية الدوريات إلى 3 مستويات، كل منهما يضم 4 مجموعات مكونة من 4 فرق، وسوف يخوض كل منتخب 6 مباريات في مجموعته، بنظام الذهاب والإياب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا