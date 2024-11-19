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حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالتشهير بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة التشهير بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وألزمته المصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم بدائرة قسم شرطة الجيزة، تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضائها وتعمد إزعاجها ومضايقتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم، هدد المجني عليها "م. م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف، وأنشأ حسابا خاصا به على الشبكة المعلوماتية "تطبيق الواتس آب" بهدف ارتكاب جريمته.

 

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