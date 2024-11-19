قائمة المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي بدوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، تأهلت 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، الذي سينطلق في مارس المقبل.

وستجرى قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة المقبل، للكشف عن مباريات دور الثمانية من البطولة والتي ستكون نارية بالنظر للمنتخبات التي تأهلت.

ويشمل نظام دوري الأمم الأوروبية، تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعات الأربع في المستوى الأول، بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع، يهبطون للمستويات الأدنى B وC.



وتأهل المنتخب الإسباني حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، وبطل يورو 2024 أيضًا، بالإضافة للأبطال السابقين البرتغال وفرنسا.

وتتبقى جولة واحدة على دور المجموعات، لكنها لن تكون مؤثرة على المنتخبات المتأهلة، وهي مباريات المجموعة الثالثة، حيث حسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة، وهولندا في الوصافة.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية

المجموعة الأولى: البرتغال وكرواتيا.

المجموعة الثانية: فرنسا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: ألمانيا وهولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك.

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية بطولة مستحدثة للمنتخبات الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تضم الـ 55 دولة الأعضاء.

كما تعد البطولة مسابقة رسمية خاصة أن أصحاب الصدارة في مجموعات التصنيفات الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرةً إلى كأس أمم أوروبا، وفي حالة تأهلهم من التصفيات، يتم استبدالهم بأصحاب المراكز الثانية.

وجاء إنشاء دوري الأمم لمساعدة المنتخبات الأوروبية الأضعف على التطور بصورة أكبر وتوفير منصة تنافسية أخرى لها.

وتقسم بطولة دوري الأمم الأوروبية المنتخبات إلى أربعة تصنيفات اعتمادًا على التصنيف العالمي من "فيفا"، ويتأهل بطل كل تصنيف إلى التصنيف الأعلى حتى يصل للتصنيف الأول.

أما أبطال المجموعات في التصنيف الأول يتأهلون إلى نصف النهائي الذي يقام في دولة واحدة ويحدد بطل المسابقة.

كان المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو أول من حقق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019 بالتفوق على هولندا، وحقق منتخب فرنسا لقب دوري الأمم الأوروبية 2021 بالفوز على إسبانيا، وأخرى توج منتخب اسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا.

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية بمثابة بطولة ودية بدلًا من إجراء مباريات ودية في الأجندة الدولية.

وتنقسم دوري الأمم الأوروبية الدوريات إلى 3 مستويات، كل منهما يضم 4 مجموعات مكونة من 4 فرق، وسوف يخوض كل منتخب 6 مباريات في مجموعته، بنظام الذهاب والإياب.

وكانت قرعة المستوى الأول، أسفرت عن مواجهات نارية حيث تصطدم فرنسا مع إيطاليا وبلجيكا في المجموعة الثانية، كما تلعب هولندا مع ألمانيا في المجموعة الثالثة، وتلعب كرواتيا والبرتغال في المجموعة الأولى.



نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024/2025:

وجاءت نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2024 / 2025 كالتالي:

المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية:

المجموعة الأولى: كرواتيا - البرتغال - بولندا - اسكتلندا.

المجموعة الثانية: إيطاليا - بلجيكا - فرنسا - اسرائيل.

المجموعة الثالثة: هولندا - المجر - ألمانيا - البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة: إسبانيا - الدنمارك - سويسرا - صربيا

المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية:

المجموعة الأولى: التشيك - أوكرانيا - ألبانيا - جورجيا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - فنلندا - إيرلندا - اليونان.

المجموعة الثالثة: النمسا - النرويج - سلوفينيا - كازاخستان.

المجموعة الرابعة: ويلز - آيسلندا - مونتنجيرو - تركيا.

المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية:

المجموعة الأولى: السويد - أذربيجان - سلوفاكيا - إستونيا.

المجموعة الثانية: رومانيا - كوسوفو - قبرص - ليتوانيا أو جبل طارق.

المجموعة الثالثة: لوكسمبورج - بلغاريا - إيرلندا الشمالية - بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: جزر فاو - مقدونيا الشمالية - لاتفيا - أرمينيا.

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