الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تاجر مخدر الشادو في الجيزة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة، عثر بحيازته على كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

 

القبض علي المتهم في الجيزة 


وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.


وعقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الجيزة الجيزة أمن الجيزة اخبار الحوداث

مواد متعلقة

سقوط فتاة من برج سكني في الإسماعيلية

تجديد حبس عاطل عثر بحيازته على مخدر الآيس في كرداسة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصرع مصريين في إطلاق نار بالمكسيك، جريمة تهز القاهرة، هل اغتالت إسرائيل خليفة نصر الله، صدمة بشأن سعر الفراخ

صابرين، بدأت مسيرتها بـ"الغناء" والحسد أبعدها عن الفن بعد "أم كلثوم" وهذا عدد زيجاتها قبل المنتج اللبناني

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

حارس مقبرة بالطود يروي حكايته مع العفاريت وما حدث له من جنية فائقة الجمال (فيديو)

بينهم مصريون، تحرك عاجل من رئيسة المكسيك والجيش بعد مقتل مهاجرين على حدود جواتيمالا

زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتي طردتني من المنزل بالقوة وحرمتني من رؤية أبنائي لمدة عام ونصف

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وجيش الاحتلال يرصد 20 صاروخا من لبنان

والدة فتاة حاولت إنهاء حياتها بسبب خطيبها في مصر الجديدة تروي تفاصيل الواقعة

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية