حبس تاجر مخدر الشادو في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة، عثر بحيازته على كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

القبض علي المتهم في الجيزة



وكانت معلومات قد وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة.



وعقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الشادو، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.