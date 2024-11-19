خيرية أحمد.. خوخة السينما والدراما المصرية.. اتسمت بالشخصية الجادة.. البداية كانت مع ساعة لقلبك.. واليوم ذكراها الثالثة عشرة

خيرية أحمد، فنانة كوميدية من الزمن الجميل، بسيطة وتلقائية فى أدائها، ملامح وجهها ساعدتها على الصدق فى الأداء، رسمت الابتسامة على وجوه الملايين سنوات طويلة، تنوعت أعمالها بين السينما والمسرح والتليفزيون، أطلق عليها اسم خوخة وبرقوقة وفاكهة السينما، عرف عنها بأنا صاحبة شخصية جادة جدًا حتى في المواقف الضاحكة، وهذا ما لا يعرفه عنها الجمهور على الرغم من أنها لا تقدم إلا الأدوار الكوميدية، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2011.



هى ألمع نجمات عالم الكوميديا، رغم تمتع الفنانة خيرية أحمد بقدر من الجمال إلا أنها قبلت بالظهور في دور الفتاة القبيحة من أجل حبها للفن، ونجحت فى أداء دور الخادمة، وقررت اتخاذ طريق مختلف عن شقيقتها بالتوجه للمسرح،

سميرة وخيرية أحمد



ولدت سمية أحمد إبراهيم الشهيرة بـ خيرية أحمد عام 1937 بالقاهرة، عشقت التمثيل وهى طفلة صغيرة وتوجهت في بداية الأربعينيات إلى مكتب ريجيسير مع شقيقتها سميرة أحمد، للبحث عن فرصة عمل يساعدان بها الوالد، بعد تركه وظيفته لظروفه الصحية.

فضلت المسرح أولا

بدأت "خيرية أحمد" مع شقيقتها سميرة في السينما بأدوار ثانوية، ولكن فضلت أن تشق طريقها نحو الشهرة على خشبة المسرح، وكافحت من أجل نجاحها الفني فأنضمت إلى اتحاد الممثلين الهواة، ورآها هناك مخرج الفرقة فأعجب بها كثيرًا، وأسند إليها دورا في مسرحيته الجديدة وقتها "صراع مع الشيطان".

ساعة لقلبك كانت البداية

وكانت بداية مشوارها الفنى الطويل مع فرقة المسرح الحر، اشتركت من خلالها في تقديم عدد من المسرحيات الناجحة، ثم التحقت بالإذاعة المصرية التي قدمت من خلالها البرنامج الأنجح في ذلك الوقت "ساعة لقلبك"، ومنها انتقلت إلى فرقة ساعة لقلبك المسرحية وبعدها العديد من الفرق المسرحية التى تعاملت معها منها الريحانى وإسماعيل يس، الذى قدمت مع فرقته فى فترة الخمسينات مسرحيات: الرجالة كده، الكورة مع بلبل، وجوزي كداب، ومراتي قمر صناعي، وحرامي لأول مرة، ثم انضمت إلى فرقة المسرح الكوميدى وقدمت مسرحيات: كلام رجالة، الطراطير، العبيط، بنت جن، عمتى فتافيت السكر، وآخرها مسرحية انتهى الدرس ياغبى.

نجحت فى أداء الشخصية البلهاء



الفنانة خيرية أحمد هى صاحبة أشهر "لازمة" أطلقت بالإذاعة من خلال برنامج ساعة لقلبك " محموووووود ياحبيبى أنت نمت ياحبيبى " حاتيجى تخطبنى أمتى ياحبيبى، بحبك ياخماسينو، حصرتها السينما فى دور الخادمة أو الفتاة البلهاء أو فى أدوار صغيرة من أجل الفن.

عريس ماما تبعه 200 فيلم

لفتت خيرية أحمد أنظار مخرجى السينما بخفة ظلها فى أعمال كثيرة أغلبها فى دور الخادمة لتبدأ مشوارا طويلا مع السينما مع فيلم “ عريس ماما “ الذى شهد انطلاقتها الفنية الكوميدية، ومن بعده قدمت أفلاما كثيرة ناجحة منها تزيد عن مائتى فيلما منها: الفانوس السحرى، حماتى ملاك، ملك البترول، صباح الخير يا زوجتى العزيزة، والمشاغبين في الجيش،المهرج الكبير، وكذبة أبريل، وقبلني في الظلام، وأميرة حبي أنا، وبمبه كشر، وإخواته البنات، وكان آخر أفلامها ” ابن موت ” مع الفنان خالد النبوى.



قدمت خيرية أحمد أول أدوارها الحقيقية مع المخرج يوسف شاهين فى فيلم ابن النيل عام 1951، وبعده فيلم المهرج الكبير مع يوسف وهبى، وقدمت شخصية خوخة مع الفنان فؤاد المهندس فى فيلم عريس مراتى وقدمت برقوقة الخادمة فى فيلم حماتى ملاك مع إسماعيل يس واشتهرت بفاكهة السينما الكوميدية.

ساكن قصادى أشهر مسلسلاتها

وبعد سنوات طويلة من نجاح الفنانة خيرية أحمد في المسرح والسينما، والتقدم فى العمر بدأت الاتجاه إلى الدراما التليفزيونية فقدمت العديد من الأعمال الشهيرة الناجحة وكان أغلبها فى دور الأم بلغت ما يقرب من ثلاثين عملا منها مسلسلات: ساكن قصادى، العائلة، سوق الخضار، عفاريت السيالة، الحقيقة والسراب، عابر سبيل، وأين قلبي، وماما في القسم وغيرها.

خيرية أحمد

وعرفت الفنانة "خيرية أحمد" بعدد من الطقوس التي تقوم بها قبل الوقوف على خشبة المسرح؛ فكانت تصوم عن الطعام في اليوم الذي تمثل فيه، وبعدها ترقد في الفراش أسبوعًا كاملًا؛ لأنها تندمج في الدور بكل أعصابها إلى الحد الذي يرهقها ويجعلها تعاني آلامًا نفسية كبيرة.

قصة حب لمؤلف ساعة لقلبك

ارتبطت الفنانة خيرية أحمد بقصة حب شهيرة بالفنان يوسف عوف مؤلف برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة وتوج الحب بالزواج الذى دام أكثر من ثلاثين عاما وأنجبا ابنهما الوحيد كريم، وعند رحيل الزوج المحب الكاتب يوسف عوف عام 1999 اعتزلت الفنانة خيرية أحمد العمل الفني لفترة طويلة بسبب حزنها الشديد عليه، ثم عادت بعد سنوات إلى العمل بالتليفزيون وأثناء تصويرها آخر مسلسلاتها " ابن موت " مع الفنان خالد النبوى، لم تكمل التصوير ووقعت فريسة المرض فأصيبت بالتهاب رئوي حاد، ترتب عليه انهيار في أجهزة الجسم، وتأثر مستوى أداء القلب ونتج من ذلك غيبوبة أدت للوفاة فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2011 عن عمر 74 عاما.

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