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ثقافة وفنون

صبا مبارك وإنجي المقدم تتصدران التريند بسبب مشهد من "وتر حساس"

صبا مبارك وإنجي المقدم،
صبا مبارك وإنجي المقدم، فيتو

أصبحت كل من صبا مبارك وإنجي المقدم حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب مشهد من الحلقة ١٧ من مسلسل وتر حساس.

حيث إن صبا مبارك “سلمى” واجهت ابنة خالتها في المسلسل إنجي المقدم “كاميليا” بأنها هي التي تخونها مع زوجها رشيد “محمد علاء”، وجاء هذا الاعتراف أثتاء حفل زفاف كل من شقيقة سلمى على شقيق كاميليا.

وبالرغم من الصدمة الكبيرة التي عاشتها كاميليا وكانت ظاهرة بوضوح على ملامحها إلا أنها قررت بتشجيع من ضرتها أن تتماسك أمام الجميع، بل حرص الثنائي على الرقص معا أمام الحاضرين في حفل الزفاف وأولهم رشيد الذي تعجب من هذا الوضع خاصة بعدما أخبرته سلمى أنها اعترفت لزوجته بالحقيقة.

ورأى المتابعون أنه مشهد يتناسب مع طبيعة كل منهما في المسلسل خاصة أن كاميليا أساءت لسلمى في الماضي وأن ما فعلته سلمى كان شكلا من أشكال الانتقام.

وتعددت آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا المشهد، حيث قالت فاتن حسام “انا كا بهير انبهرت كان ناقص سلمي تاخد كامليا بالحضن  وتقولها انا اخدت جوزك معلش”، بينما قال ربيع عبد الله “لا بجد المشهد دة فصلنى ضحك رشيد كان واقف مش مصدق وهيجنن وهو شايفهم بيرقصو وفرحانين”، وأضافت آمال عبد الله “انا شايفة ان سلمي عاقلة جدا”، وعلقت أمل “مكسلين يتخانقوا”.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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