كيف أصبحت مصر مركزا إقليميا لجذب الطلاب من أنحاء العالم كافة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (مصر أصبحت مركزا إقليميا لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم).

كيف أصبحت مصر مركزا إقليميا لجذب الطلاب من كافة أنحاء العالم

انطلاقًا من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، تضع مصر ملف جذب الطلاب الوافدين كأولوية في خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة القادمة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 في مارس ٢٠٢٣، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الدولية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفق المعايير العالمية، وكذا وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية.

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