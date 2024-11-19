مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء اللهو أمام منزل أسرتها فى سوهاج

لقت طفلة مصرعها صدمتها سيارة أثناء اللهو أمام منزل أسرتها حيث نقلت جثتها إلى مستشفى برديس المركزى.

مدير الأمن بسوهاج يتلقى إخطارا بمصرع طفلة صدمتها سيارة بمركز البلينا

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد حسين فخرى ما يفيد وصول “أشرقت ح ف ا محمد”، 5 سنوات، إلى مستشفي برديس المركزي “ جثة هامدة “ ” إدعاء حادث سير” ومقيمه بمركز البلينا.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص أفاد والده الطفلة، مقيم بذات الناحية أثناء لهو ابنته المذكورة أمام المنزل إصطدمت بـــها السيارة نقل قيادة “محمد ش م ش”، 40 عام- سائق، مقيم بذات الناحية مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائية

القوة الأمنية تتمكن من ضبط السيارة وقائدها

تمكنت القوة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فإصطدم بها بطريق الخطأ

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " نتيجة الإصطدام بجسم صلب حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.



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