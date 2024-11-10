الأحد 10 نوفمبر 2024
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مصرع طفلة صدمتها سيارة في سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طفلة لا تتجاوز العاشرة من عمرها مصرعها بدائرة مركز جرجا لحظة تلقيها الإسعافات بمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بسبب اصطدام سيارة ميكروباص بها بالطريق الزراعي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات حيث تحرر المحضر اللازم.


تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز جاجا بأنه أثناء سير السيارة ميكروباص إختلت عجلة القيادة بيد السائق وإصطدم بالطفلة  فاطمة ا م ق- سن 10 تلميذه ومقيمه دائرة المركز مما أدي لإصابتها " إشتباه نزيف بالمخ " وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفيت عقب وصولها للمستشفي وأثناء تلقيها الإسعافات اللازمة

وبالانتقال والفحص، أفاد قائد السيارة بأنه فوجئ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفادتها.
 


وخلال التحقيقات، أفاد عم المتوفاة المدعو قاسم م ق ا- سن 50 سنة مدرس ومقيم بذات العنوان بمضمون ما سبق واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم  
 

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