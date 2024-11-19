حسن البارودي، دخل الفن بالصدفة وشارك في 3 أفلام عالمية ونهاية حزينة لمسيرته الفنية

حسن البارودى، فنان من الزمن الجميل، أسلوب متفرد فى التمثيل أصبح علامة فى السينما المصرية، ونبرة صوت ميزته عن كل من حوله من الممثلين، عمل ملقنا فى البداية، وأصبح عجوز المسرح العربي والسينما، عرف بأنه أشهر منافق في السينما أيضا، من أشهر افيهاته “ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ”، رحل عام 1974.



فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 1894 ولد الفنان حسن البارودي، تعلم في مدرسة الأمريكان، فقد كان والده يعمل مترجما، أحب تقليد الممثلين منذ صغره، وكانت البداية مع المسرح، فحين كان عمره 24 عاما لم يقبل يوسف وهبي تعيينه ممثلا في الفرقة لكنه عينه في وظيفة ملقن الفرقة فكان مكانه تحت كمبوشة التلقين يلقن الممثلين، وكان حزينا من الوظيفة لدرجة أنه كان يصف نفسه بالطائر المحبوس بعيدا عن حبيبته خشبة المسرح، وحين تغيب الفنان استيفان روستي عن مسرحية "غادة الكاميليا " حل مكانه بعد حفظه الدور تماما فضمه يوسف وهبى إلى فرقة رمسيس، ومنها انتقل الى فرقة عزيز عيد.

فنان مسرحى فى المقام الاول



كون الفنان حسن البارودى فرقة خاصة به مع الفنانة نجمة إبراهيم قدمت عددا قليلا من المسرحيات، ثم انتقل بعدها الى المسرح القومي ليقدم 80% من مسرحيات الكاتب سعد الدين وهبة منها السبنسة وسكة السلامة، ياسلام سلم، وكان المسرح يجرى فى دمه فهو فنان مسرحى فى المقام الأول حتى أنه وهو على فراش الموت كان يهذي بألفاظ مسرحية.

مع صلاح منصور فى الزوجة الثانية

من أشهر الشخصيات التى قدمها الفنان حسن البارودى: عم مدبولي في "باب الحديد" وحارس القبور في سكة السلامة، والشيخ الفاشل المنافق في الزوجة الثانية، والشيخ الطيب في "حسن ونعيمة، والكافر الزنديق فى فجر الاسلام، والبخيل فى درب المهابيل، رئيس عصابة فى " جعلونى مجرما " وهكذا.

محمد نوح وحسن البارودى

مشوار حسن البارودى الفنى من خلال السينما أثمر عن أكثر من مائة فيلم كلها علامة فى تاريخ السينما المصرية بدأها بفيلم " ابن الشعب " عام 1934، من هذه الافلام: باب الحديد، علي بابا والأربعين حرامي، بنت ذوات، أولاد الفقراء، العامل، كرسي الاعتراف، الزوجة الثانية، حسن ونعيمة، الشيماء، هجرة الرسول، بنت النيل، صاحب السعادة كشكش بيه، ليلى بنت الريف، هارب من السجن، الأفوكاتو مديحة، حلاق بغداد، الفتوة، الطريق، وكانت آخر أفلامه فيلم العصفور مع يوسف شاهين.



تمكن الفنان حسن البارودى بفضل اتقانه اللغة الإنجليزية من الوصول إلى العالمية فقام بالتمثيل في ثلاثة أفلام منها الفيلم الأمريكى بعنوان القاهرة، أنتج عام 1953، وهو وفيلم “الخرطوم“ الانجليزى بطولة شارلستون هيستون عام 1966، وفيلم بعنوان “ثلاث قصص مصرية "، كما شارك فى الفيلم الالمانى " روميل يغزو الصحراء " بطولة أدريان هوفن، بيتر إيك.

جائزة الدولة التشجيعية

حصل الفنان حسن البارودى على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1963 سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر عن جملة أعماله المسرحية والسينمائية،كما حصل على وسام الاستحقاق من تونس، وجائزة الدولة التشجيعية عام 1962.

الفنان حسن البارودى



من اكثر الصدمات التى واجهها الفنان حسن البارودى فى حياته إحالته الى المعاش من المسرح القومى عام 1965 وهو فى قمة عطائه وكان المعاش 100 جنيه، وكان يرفض تماما مبدأ تكريم الفنان بعد وفاته، ومع تقدم العمر فقد البصر ورغم ذلك كان يشتاق دائما الى التمثيل حتى انه حين كانت تعرض عليه اعمال صغيرة كان يقوم بالتمثيل وهو فاقد لبصره دون أن يدرى من حوله بذلك.



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