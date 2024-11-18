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رياضة

الدنمارك تتعادل مع صربيا وتضمن التأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب الدنمارك، فيتو
منتخب الدنمارك، فيتو

تعادل منتخب صربيا ونظيره منتخب الدنمارك سلبيا على ملعب "دوبوشيكا" في ليسكوفاتش بالجولة السادسة من المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية.

مباراة صربيا والدنمارك 

وضمن المنتخب الدنماركي التأهل لدور ربع النهائي بعدما أصبح رصيده 8 نقاط، بينما أصبح رصيد المنتخب الصربي 6 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة ضمن منتخب إسبانيا التأهل وحسم الدنمارك الصراع  حول البطاقة الثانية صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط والمنتخب الصربي صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط

تشكيل منتخب صربيا

وأعلن دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا عن تشكيل المنتخب ضد نظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أمم أوروبا.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيليكوفيتش،نيكولا ميلينكوفيتش، أليكسا تيرزيتش،ستراهينيا بافلوفيتش.أندريا زيفكوفيتش.

خط الوسط: لازار سامارديزيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش،بيمانيا غوديلي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش،ميتروفيتش.

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