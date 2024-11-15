الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس البرلمان اللبناني: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار غير مقبول

نبيه بري، فيتو
نبيه بري، فيتو

أعلن  رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة،  أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا.

لبنان تعترض على شرط في المقترح الأمريكي 

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن نبيه بري قوله:" المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب".

مشيرا إلى أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان.

 

txt

قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

txt

انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بجنوب لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي تل أبيب الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بجنوب لبنان

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

بعد التعادل مع كاب فيردي، ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

أقل من المجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

15 محترفا فشلوا مع الزمالك في آخر 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

الإفتاء توضح بعض مظاهر حماية ورعاية الإسلام للبيئة

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads