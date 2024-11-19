المحكمة تناقش اليوم اللجنة الثلاثية في دهس لودر لمهندس في التجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.



ومن المقرر أن تناقش المحكمة اللجنة الثلاثية التي وضعت تقارير مقتل المجني عليه.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “ف ن”، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات على أنه توفي تحت عجلات لودر، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

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