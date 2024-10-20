تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة لجلسة 19 نوفمبر المقبل لمناقشة اللجنة الثلاثية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “ف ن”، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات على أنه توفي تحت عجلات لودر، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.