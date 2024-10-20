الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع الخامس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة لجلسة 19 نوفمبر المقبل لمناقشة اللجنة الثلاثية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “ف ن”، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات على أنه توفي تحت عجلات لودر، وبإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة دهس مهندس القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

القابضة للمياه توقع بروتوكول تعاون ضمن مبادرة بداية

إحالة أوراق سائق للمفتي بتهمة دهس 5 أشخاص وقتل أحدهم عمدا بالقليوبية

تنفيذ عملية دهس في رام الله والاحتلال يقتل المنفذ

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

عناصر القسام نسفوا العقيد والضباط، نتائج تحقيق أولي حول مقتل جنرال إسرائيلي

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية