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رياضة

اسكتلندا تفوز على بولندا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

بولندا
بولندا

فاز منتخب إسكتلندا على نظيره منتخب بولندا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في سادس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

أهداف مباراة بولندا واسكتلندا 

افتتح منتخب إسكتلندا التسجيل عن طريق جون مكجين في الدقيقة 3، فيما تعادل منتخب بولندا عن طريق بياتكوفسكي في الدقيقة 59، وسجل هدف فوز منتخب اسكتلندا اللاعب أندرو روبيرتسون في الدقيقة 90.

بولندا تخسر بخماسية من البرتغال

وكان منتخب البرتغال نجح في تحقيق الفوز على ضيفه منتخب بولندا بخمسة أهداف مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت على ملعب الدراجاو، في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

 

وأحرز رفائيل لياو الهدف الأول للبرتغال  في الدقيقة 67.

 

وأضاف الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

 

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وأحرز الهدف الخامس بيدرو تيتو في الدقيقة 82

واختتم رونالدو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 87.

 

 

وقاد الأسطورة كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال رفقة بيدرو نيتو ورافاييل لياو أمام منتخب بولندا.

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تشكيل البرتغال أمام بولندا

وضم تشكيل منتخب البرتغال كلا من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو نيفيز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

تشكيل منتخب بولندا ضد البرتغال

فيما بدأ منتخب بولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: كيويور، بيدناريك، بياتكوفسكي.

خط الوسط: زاليفسكي، زيلينسكي، رومانشوك، سيمانسكي، بيريسينسكي.

خط الهجوم: بياتيك، أوربانسكي.

 

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