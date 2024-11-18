الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر يخطف الصدارة من تونس بالفوز على مدغشقر

منتخب جزر القمر
منتخب جزر القمر

تصفيات أمم أفريقيا، فاز منتخب جزر القمر على نظيره مدغشقر، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على الملعب الكبير بالحسيمة في المغرب، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط دون خطورة حقيقية على المرميين، خاصة أن المباراة تعد تحصيل حاصل بعد تأهل منتخب جزر القمر منذ الجولة الماضية بالفوز على جامبيا، فيما فقد منتخب مدغشقر فرصة التأهل بعدما تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الأخير.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز منتخب جزر القمر هدفه الأول في الدقيقة 48 عن طريق ياسين برهاني، ليخطف منتخب جزر القمر فوزا يرفع به رصيده إلى 12 نقطة ويخطف صدارة المجموعة من منتخب تونس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مدغشقر عند نقطتين في المركز الأخير.

وكان منتخب جزر القمر فاز على نظيره جامبيا بنتيجة 2ـ1 في المباراة  الماضية التي  جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقدم منتخب جامبيا في الدقيقة 17 عن طريق موسي بارو، ثم تعادل رفيقي سعيد لجزر القمر في الدقيقة 25. 

وسجل ماوليدا هدف الفوز لصالح منتخب جزر القمر في الدقيقة 90 من اللقاء.

 

تونس تفوز على مدغشقر 

فيما فاز منتخب تونس على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

سجل ثلاثية تونس كل من حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي العابدي في الدقائق 5 و39 و+93، فيما سجل هدفي مدغشقر حارس تونس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 وإبراهيم صموئيل أمادا في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن اللاعب التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن تونس تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب مدغشقر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات أمم أفريقيا جزر القمر مدغشقر مباراة جزر القمر ومدغشقر مدغشقر ضد جزر القمر أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون وأفريقيا الوسطى يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

تصفيات أمم أفريقيا، جزر القمر ومدغشقر يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

شقق بمساحات 120 مترا، رئيس صندوق الإسكان تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخل

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو)

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

ضربة قاصمة لتجار المخدرات، جمارك سفاجا تضبط 800 ألف قرص كبتاجون

منوعات

المزيد

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته برزق يأتي بعد مشقة

مشروعية الصلاة على النبي ومنزلته في الملأ الأعلى

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالتعب والمشقة

المزيد
الجريدة الرسمية