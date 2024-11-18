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رياضة

المنافس المحتمل لمنتخب فرنسا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

فرنسا
فرنسا

حسم منتخب فرنسا، صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز خارج ملعبه بنتيجة 3-1 على إيطاليا في سان سيرو.

وتساوى المنتخبان برصيد 13 نقطة، لكن الديوك انتزعوا الصدارة بفارق الأهداف، بينما تراجع المنتخب الإيطالي للمركز الثاني.

وتأهل منتخب فرنسا لدور الثمانية، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب في مارس المقبل، ومنحته الصدارة، فرصة ثمينة لخوض لقاء الإياب على ملعبه.

 


وسيكون الديوك، الذين حصدوا اللقب في 2021، أمام 5 اختيارات محتملة أمام أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى، أصعبها هولندا وصيف المجموعة الثالثة خلف ألمانيا.

أما الخيارات الأربعة الأخرى فهي كرواتيا أو بولندا، اللذان يتنافسان على وصافة المجموعة الأولى خلف البرتغال الفائزة بأول لقب في 2019.

كما يتنافس منتخبا صربيا والدنمارك على وصافة المجموعة الرابعة خلف إسبانيا بطل أوروبا وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأمم في 2023.

 

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