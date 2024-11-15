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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، المغرب يقلب الطاولة على الجابون ويتقدم 3-1 بالشوط الأول

المغرب والجابون،
المغرب والجابون، فيتو

تقدم منتخب المغرب على مضيفه الجابون بنتيجة 3-1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجرى بملعب دانجوندجي، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

سجل دينيس بوانجا هدف الجابون في الدقيقة 4، بينما أحرز ثلاثية منتخب المغرب، جمال حركاس في الدقيقة 17 وإبراهيم دياز هدفين في الدقيقتين 20 و23.

وظهر منتخب المغرب بالقوة الضاربة أمام الجابون، حيث يتقدم التشكيل إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، العائد من الإصابة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر.

تشكيل منتخب المغرب أمام الجابون

وضم تشكيل المغرب لمباراة الجابون، كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - جمال الدين حركاس - نايف أكرد.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس بن الصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

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المغرب الجابون منتخب المغرب تصفيات كأس أمم أفريقيا

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