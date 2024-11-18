الإثنين 18 نوفمبر 2024
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ساخرون

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت‭ ‬وكالة‭ ‬هريدى‭ ‬نيوز‭ ‬الإخبارية‭ ‬أن‭ ‬مسئولا‭ ‬فى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬صحفيًا‭ ‬لتوضيح‭ ‬قرار‭ ‬إلزام‭ ‬الطلاب‭ ‬بإعادة‭ ‬التابلت‭ ‬بعد‭ ‬انتهائهم‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬واعتباره‭ ‬عهدة‭ ‬شخصية‭.‬


صرح‭ ‬بذلك‭ ‬مصدر‭ ‬فشار‭ ‬غاوى‭ ‬تنكيت‭ ‬وهزار‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الصحفيين‭ ‬توجه‭ ‬بسؤال‭ ‬للمسئول‭ ‬قائلا: ‬أنا‭ ‬شايف‭ ‬إن‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭ ‬اللى‭ ‬حضرتك‭ ‬فرضتها‭ ‬ضد‭ ‬الطلاب‭ ‬اللى‭ ‬هيفقدوا‭ ‬التابلت‭ ‬غير‭ ‬كافية‭.


فرد‭ ‬عليه‭ ‬المسئول‭ ‬ساخرًا‭: ‬إحنا‭ ‬هنفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬رادعة‭ ‬بالحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬هيضيع‭ ‬التابلت‭ ‬بتاعه‭ ‬أو‭ ‬يبوظه‭ ‬وتأبيدة‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!‬

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