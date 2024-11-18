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حوادث

النيابة تحقق في اندلاع حريق بمستشفى مجدي يعقوب بحدائق أكتوبر

إطفاء الحريق، فيتو
إطفاء الحريق، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في نشوب حريق في مبنى تحت الإنشاء لمستشفى مجدي يعقوب الجديدة للقلب بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق وتحديد بدايته ونهايته وأسباب نشوبه.

وكشفت المعاينة أن الحريق لم يؤثر على الهيكل الأساسي للمبنى، ويرجح أن الحريق اندلع في منطقة تخزين مواد البناء والمعدات، بسبب طبيعة المواد المخزنة التي سهلت اشتعال النيران، كما أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات.

 

حريق مبنى تحت الإنشاء لمستشفى مجدي يعقوب

واندلع حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء في مبنى تحت الإنشاء لمستشفى مجدى يعقوب، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة عليه ومنع امتداده، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

 

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نيابة الجيزة حدائق اكتوبر مجدي يعقوب

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السيطرة على حريق اندلع في مستشفى تحت الإنشاء بحدائق أكتوبر

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