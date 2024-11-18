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رياضة

تدريبات خاصة لـ رامي ربيعة لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري

رامي ربيعة
رامي ربيعة

خاض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته فردية في الجمانيزيوم رفقة بيرنيجر مطور أداء القلعة الحمراء وذلك لتجهيز اللاعب لمباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز. 

وفضل مارسيل كولر مدرب الأهلي عدم الدفع برامي ربيعة خلال اللقاء الودي الذي جمع الأحمر أمام تيم أف سي اليوم، نظرا لعود اللاعب من الإصابة وعدم مشاركته في مران الفريق سوا مرة وحيدة خلال مران الأمس الذي أقيم على ملعب التتش. 

ومن المقرر أن يشارك رامي ربيعة في مران الأهلي يومي الأربعاء والخميس استعدادا للدفع به من قبل الجهاز الفني للأهلي بالتشكيل الأساسي في مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الجمعة في الدوري الممتاز. 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي فريق تيم إف سي بنتيجة 3ـ0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للأحمر، استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. 

 

تفاصيل عقد رامي ربيعة الجديد مع الأهلي

وأنهى مسئولو النادي الاهلي الاتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق على تجديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ربيعة سيجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين مع تقدير اللاعب ماليًّا وفقًا لتاريخه، وأيضًا استنادًا إلى أرقامه خلال الموسم الماضي مع الفريق، وباعتباره أحد العناصر الأساسية فى الوقت الحالي أيضًا مع المنتخب الوطني.

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبل فى الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله

الوسط: مروان عطية - احمد نبيل كوكا - امام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام ابو على

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم   بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.  

ويمتلك الأهلي 6 نقاط فى جدول الترتيب بالدوري بعد الفوز فى اول جولتين على حساب سيراميكا كليوباترا وزد فى اطار منافسات دوري نايل.

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