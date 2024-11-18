بترومنت توقع اتفاقية تعاون مع "ديجيتك" لتعزيز التحول الرقمي بقطاع البترول



أعلنت شركة بترومنت، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ديجيتك، وكيل شركة زيروكس العالمية، لتعزيز الشراكة في مجال التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية باستخدام أحدث الحلول التقنية التي تقدمها زيروكس.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل الشركتان على تقديم خدمات مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الوثائق وتحويل العمليات التقليدية إلى عمليات رقمية متطورة، بما يسهم في دعم رؤية الدولة المصرية عامة وقطاع البترول والثروة المعدنية خاصة للتحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام ديجيتك وبترومنت بتقديم حلول حديثة تتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة للتحول الرقمي.

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