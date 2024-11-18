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مدير تعليم طهطا بسوهاج يشيد بانضباط العملية التعليمية خلال جولته بمدرسة اللغات ببنهو

مدير تعليم طهطا يتفقد
مدير تعليم طهطا يتفقد مدرسة اللغات ببنهو

قام اليوم الدكتور أحمد خليفة مدير إدارة طهطا التعليمية بزيارة لمدارس اللغات الرسمية ببنهو ومدرسة طهطا الابتدائية الجديدة، حيث تفقد عددًا من فصول  المدرسة تابع خلالها سير العملية التعليمية  بقاعات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الزيارة.

 

مدير تعليم طهطا يشيد بانضباط العملية التعليمية بمدرسة اللغات 

وأشاد مدير الإدارة خلال جولته بمدرسة اللغات ببنهو بانضباط العملية التعليمية، مشيرا إلى مراعاة السلوك الصحيح فى التعامل مع الأطفال وعدم التعنيف قولًا وفعلًا مع أطفال المرحلة الابتدائية.

وطالب "خليفة" المعلمين والمعلمات وإدارة المدرسة ببذل مزيدا  من الجهد فى سبيل خدمة العملية التعليمية والأداء المتميز لعام تعليمي يختلف فى معطياته عن الأعوام السابقة.

 

أحمد خليفة: يناقش التلاميذ في التحصيل المدرسي للوقوف على المستوى 

وخلال جولته بمدرسة طهطا الجديدة تفقد بعض الفصول للوقوف على المستوى التعليمى مناقشا التلاميذ فى مستواهم وتحصيلهم التعليمى مقدما شكره للمعلمين لما يبذلونه.

يذكر أنه يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج والأستاذ سليمان محمد وكيل المديرية بمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس الإدارة.

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