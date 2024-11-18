محافظ سوهاج يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي شرق

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، لمتابعة الموقف التنفيذي وإجراءات التيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على انهاء هذا الملف، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بطلبات التصالح على مخالفات البناء بحى شرق

تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، وآليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات وعدم رفض أي طلب مقدم من المواطنين.

محافظ سوهاج يشدد على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات

وشدد "سراج" على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الإختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجها باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية، وأيام العطلات تيسيرا على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا