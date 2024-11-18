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ثقافة وفنون

أبطال الفيلم الإيطالي "فيتوريا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

أبطال الفيلم الإيطالي
أبطال الفيلم الإيطالي "فيتوريا" على السجادة الحمراء

توافد منذ قليل أبطال وصناع الفيلم الإيطالي فيتوريا على السجادة الحمراء، التي تسبق عرض الفيلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وحرص الأبطال على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وفيلم "فيتوريا" هو عمل روائي تدور أحداثه استنادًا إلى أحداث حقيقية، وبمشاركة ممثلين غير محترفين يجسدون حياتهم الخاصة، يتتبع الفيلم قصة ياسمين، زوجة في الأربعين من عمرها، تطاردها أحلام بتبني فتاة بعد وفاة والدها، رغم أن لديها زوجًا مخلصًا وثلاثة أبناء وصالونًا لتصفيف الشعر.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

 

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