محافظ دمياط يناقش محاور الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2026/2025، وذلك في اجتماع عُقد اليوم الاثنين، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأيضًا مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

محافظ دمياط يناقش المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى القادم

وتناول الاجتماع استعراض كافة المقترحات والأعمال والمشروعات المقرر ادراجها بخطة العام القادم، حيث بحث " المحافظ " كافة المقترحات لاستكمال بعض من هذه الأعمال أو إدراج مخططات لاعمال بكافة مدن المحافظة، وذلك وفقًا للأولويات.

حيث أكد " محافظ دمياط " أن الهدف من تلك المناقشات وضع خطة محددة، تتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المطروحة وبما يحقق طفرة بقطاعات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الطرق ودعم المحاور التنموية التى تعمل المحافظة على تحقيقها.

محافظ دمياط يناقش المحاور الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى القادم

محافظ دمياط يطالب بضرورة إعداد تقارير شاملة بكافة الأعمال المدرجة بالخطة

ووجه " المحافظ " بضرورة إعداد تقارير شاملة بكافة الأعمال المدرجة بالخطة، متضمنة الجداول الزمنية، وحصر كافة الاحتياجات، كما أكد مجددًا على ضرورة مراعاة الأعمال ذات الأولوية، والتنسيق مع المديريات والقطاعات المختلفة بالأعمال المطلوب تنفيذها ضمن خططهم الاستثمارية، لتحقيق التكامل فى الجهود وخدمة المواطنين.

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