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رياضة

مصطفى شوبير في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى بأفريقيا

قائمة الحراس المرشحين،
قائمة الحراس المرشحين، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2024.

وضمت القائمة النهائية كل، مصطفى شوبير ورونوين ويليامز ويحيى فوفانا وأندريه أونانا وستانلي نوابالي.

 

قائمة أفضل لاعب داخل أفريقيا 

شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، تواجد الثلاثي المصري، حسين الشحات ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، وأحمد زيزو من الزمالك.

وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو - لاعب نادي نهضة بركان

رونالدو ويليامز - لاعب صن داونز

 

قائمة أفضل نادي في أفريقيا 

وتنافس على تلك الجائزة 5 أندية، هم الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش في المغرب، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، للأفضل لعام 2024، يوم 16 ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المغرب حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

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