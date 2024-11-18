باختيارات الجمهور، الآثار تعلن القطع الجديدة المعروضة بالمتاحف خلال نوفمبر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن القطع الآثرية لشهر نوفمبر لعرضها في مكان مميز بكل متحف، وذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القطع الآثرية لشهر نوفمبر بالمتاحف

يأتي هذا التقليد في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يتم الاحتفال بها خلال شهر نوفمبر، وهي ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، وذكرى افتتاح قناة السويس والذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام، واليوم الدولى للفنون الإسلامية الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وتبرز القطع الأثرية المختارة بمناسبة ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون تفرد هذه المقبرة والتي تعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية فى القرن العشرين حيث تم العثور عليها بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر وبها مقتنيات الملك كاملة مما ألقى الضوء على ثراء الحضارة المصرية وازدهار الفن خلال الدولة الحديثة.

ذكرى افتتاح قناة السويس

في حين تسلط القطع الأثرية الخاصة بذكرى افتتاح قناة السويس، الضوء على الدور الهام لقناة السويس حضاريًا وتجاريا واقتصاديًا، ومراسم الاحتفال بافتتاحها بمدينة بورسعيد في منتصف شهر نوفمبر سنة ١٨٦٩.

كما تٌظهر القطع الخاصة باليوم الدولى للفنون الإسلامية دور الفن الإسلامي في إثراء التنوع الثقافي، وازدهاره في بدايه الدولة الإسلامية (العصر الذهبي) ومع توسع الإسلام بدأ التنوع واضحًا وإزداد نضجه على إمتداد الحضارات، وأبرز ما يتميز به الفن الإسلامي هي أشكاله وزخارفه النباتية والهندسيه حيث التركيز على الزخارف والرسومات النباتيه المتداخله والمتشابكه والمتكرره، كما تم استخدام الخطوط كالخط الكوفي والديواني.

متحف شرم الشيخ

يعرض متحف شرم الشيخ تابوت مصنوع من الذهب الخالص بتطعيمات من الزجاج الملون والأحجار شبه الكريمة، وتعد القطعة صورة مصغرة من التابوت الثاني للملك توت عنخ آمون.

كما يعرض متحف ركن فاروق نموذج من الخشب لكرسي عرش الملك توت عنخ آمون صنع خصيصًا للملك فاروق. وهو أحد أعمال المدرسة الالهامية التى أنشأتها أمينة هانم إلهامي زوجه الخديوي توفيق، فيما يعرض متحف قصر المنيل ميدالية تذكارية عليها صورة لمبنى قناة السويس مكتوب عليها تذكار تأميم قناة السويس.

ويعرض متحف المركبات الملكية عربة مصنوعة من الخشب "كلش الخصوصي"، مكشوفة تأخذ شكل القارب واشتركت هذه العربة في موكب الاحتفال بافتتاح قناة السويس سنة ١٨٦٩م، حيث أقلّها الخديوي إسماعيل بصحبة الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث إمبراطور فرنسا.

فيما يعرض متحف السويس آلة للطبوغرافية الأرضية، والتي استخدمت في حفر قناة السويس، كما يعرض متحف الفن الإسلامى مشكاة من العصر المملوكي من الزجاج المموه بالمينا باسم الأمير (شيخو)عليها كتابات بخط الثلث وعلى رقبتها رنك (شعار) الكأس الذي يرمز لوظيفة ساقي الملك التي تقلدها هذا الأمير، وجزء من آية قرانية.

اختيارات الجماهير بمتحف النوبة

ويعرض متحف النوبة مشكاة الأمير "قوصون" من الزحاج المذهب المموه بالمينا على الطراز المملوكي على رقبتها كتابة وزخارف نباتية وطائر يشبه الطاووس وأسماك سابحة، فيما يعرض متحف الإسماعيلية عمود طعام من النحاس من العصر المملوكى يتكون من ثلاثة أجزاء وعليه رسومات لوحدات هندسية وكتابة تشير إلى صاحبة الإناء وتدعى فاطمة بنت الشيخ محمد السخاوي، وعليه رنك الداويدار، كما يعرض متحف الشرطة القومي مقلمة من النحاس الصفر من العصر المملوكى مزينة بكتابات بخط النسخ وزخارف نباتية وهندسية.

متحف جاير أندرسون

فيما يعرض متحف جاير أندرسون ثريا من النحاس مضلعة لها طاره لتعليق القناديل وقبة تنتهي بهلال أستخدمت لإضاءه المبانى العامة والمساجد، كما يعرض متحف الوادى الجديد مشكاة من الزجاج المموه بالمينا عليها زخارف كتابية لآية من القرآن الكريم واسم السلطان المملوكي الناصر حسن محمد بن قلاوون، فيما يعرض متحف مطار القاهرة الدولى –مبنى ركاب 2 إبريق من الخزف على هيئة كمثري له فوهة متسعة ومقبض مزين بزخارف نباتية لزهره اللأله والقرنفل وغيرها، فيما يعرض متحف المجوهرات الملكية غلاف خارجي لألبوم صور من مقتنيات الملك فاروق، مصنوع من الفضة محلى بالزخارف الإسلامية ومموه بالمينا الملونة ومرصع بأحجار من الماس والياقوت والفيروز.

ويعرض متحف مطروح مقلمة من الورق المقوى مزينة بزخارف نباتية والغطاء علية مجموعة من الصور لمناظر طبيعية ورسوم آدمية وحيوانية، فيما يعرض متحف ملوى قبر من الحجر الجيرى من العصر الإسلامى عليه كتابات بالخط الكوفي وبها ثقب نافذ في وسطها، ويعرض متحف طنطا إناء من الفضه من العصر الإسلامي له قاعدة مستديرة ومقعرة مزينة بأوراق نباتية وبعض الكتابات، ويعرض متحف سوهاج القومى نسخة من المصحف الكريم من العصر العثماني، مذهّب ومؤرخ بعام 1242 هـ وغلافه من الجلد مزين بأزهار مرسومة باللاکیه

ويعرض متحف مطار القاهرة الدولى مبنى الركاب 3 دينار من الذهب من العصر المملوكي، على أحد وجهيه اسم السلطان الظاهر، وأسفله رنك لهذا السلطان، وعلى الوجه الآخر كتابة، ويعرض متحف كفر الشيخ إناء صغير من العصر العباسي مصنوع من الخزف المزخرف بالبريق المعدني الأخضر الزيتوني والمذهب مزخرف برسم آدمي، فيما يعرض متحف الأقصر للفن المصرى القديم رأس تمثال من الحجر الجيرى للمعبود آمون عليها تاج الريشتين من عصر الدولة الحديثة.

متحف كوم أوشيم

ويعرض متحف كوم أوشيم طبق من العصر المملوكي عليه زخارف وأشكال هندسية مختلفة على شكل مسدسات ومثلثات باللون الأصفر والأخضر والأسود، فيما يعرض متحف الإسكندرية القومي قاعدة شمعدان من النحاس الأصفر مزخرفة من أسفل بشريط من الزخارف النباتية، ورنك كتابى نقش على خلفية نباتية، ويعرض المتحف القبطي هودج من الخشب المطعم بالعاج والعظم والصدف، كان يستخدم في رحلات الحج للسيدات الأثرياء إلى الأماكن المقدسة

ويعرض المتحف اليونانى الرومانى عملة فئة دينار ذهبي من الخلافة العباسية يظهر على كل من الوجهين كتابة، ويعرض متحف الغردقة مشكاة من الزجاج للسلطان الظاهر برقوق عليها بعض الآيات من سورة النور.

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