وزير الأوقاف يعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.

مناقشة طلبات إحاطة لوزير الأوقاف

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب، بشأن سد العجز في عدد الأئمة والعمال في المساجد، وبشأن خطباء المكافأة والتحسين.

حل أزمة الأئمة المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل

وقال الوزير: ندرس ونعمل على هذا الموضوع منذ منذ شهرين وتحملت فيها القرار ووصلنا إلى هذه الحلول، فهذه الشريحة من الأئمة ظلت تعاني بهذه الصورة، وهناك معوق قانوني ومعوق إنساني، والعامل الإنساني أقوى، وهؤلاء أبنائنا لن نتركهم.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، ممثل وزارة الأوقاف، أنه تم إعداد مذكرة بخصوص هذا الموضوع وتم الموافقة على أن أجر الإمام والعامل المتعاقد يطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهو 6000 جنيه، حيث إنهم بداية التعاقد مع التنظيم والإدارة بنظام الأجر مقابل العمل، تعاقدوا على 3000 جنيه، وكذلك من يعينوا هذا العام ومستقبلا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ومن يحصل في السنة الجديدة على 3700 جنيه سيحصل على 6700 جنيه وهكذا.

وبشأن العجز في الأئمة وعمال المساجد، أكد وزير الأوقاف، الحرص على دعم الأئمة والعمال وتحسين ظروفهم على أولوياتها، وتعمل في ضوء إمكانيات الدولة المتاحة.

وقال: "وجدت أننا أمام عبء إني عايز أغطي كل الأئمة والعمال وفي نفس الوقت الأمر مرتبط بالإمكانيات المتاحة، فأقصى ما سمح به في 2022 ألف درجة مالية، و2023 و2024 كذلك، والألف بعد فرز التنظيم والإدارة يقل أيضا لاستيفاء كل المعايير، وأنا أضم صوتي لصوت النواب.. أنا كمان عايز أعين أئمة وعمال".

واستكمل وزير الأوقاف: "الدورة الأخيرة لتعيين العمال وصلنا إلى ألف أيضًا، وأنا مغلول اليد، لو كان في الإمكان أكثر من ذلك لن نتأخر، والموارد الذاتية لن تغطي كل الجمهورية، عندى 160 ألف مسجد، كيف أغطيهم؟، وعندى أئمة وعمال وخطباء مكافأة ومتطوع، وخطيب المكافأة لا أرضى له أن يأخذ هذا المبلغ، والأمر لا تقصير من المالية ولا التخطيط ولا الأوقاف، ظروفنا كدا، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول ونعمل على كل ملف على حدا، ومستعد أستمع لأي حلول من النواب ونتناقش للوصول إلى حل، وأي حل يمكن تطبيقه ويحل المشكلة سننفذه، ساعدوني وأمد يدي للجميع".

وواصل الدكتور أسامة الأزهري، حديثه قائلًا: هناك أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم، وبدأنا عمل حركة تنقلات كل سنة، لتلبية احتياجات المعين بالفعل لإعادته لمحافظته، رغم أن ذلك يتسبب في عجز في بعض المحافظات، لكن هؤلاء أبنائنا ونحرص على دعمهم".

طلب إحاطة بشأن معاناة 140 أسرة إمام ناجح في مسابقة الأئمة 2022

وناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو المجلس، بشأن معاناة ما يزيد على 140 أسرة إمام ناجح في مسابقة الأئمة 2022، بعد توقيع الكشف عليهم في مستشفى الدعاة.

وقالت أمل سلامة: الناجحين في المسابقة يأملون من الوزير إلحاقهم بزملائهم الذين تم تسليمهم العمل أو إلحاقهم بالدورة التي تعقد للدفعة الثانية من الأئمة.

وأكدت النائب أن الدفعة عانت من إجراءات قاسية، قائلة: في البداية تم إعلان النتيجة على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 28 ديسمبر 2022 وكان عدد الناجحين 548، بعد ذلك انتظروا تسليم الأوراق تمهيدا لاستلام العمل ثم الاتصال بهم تليفونيًا من قِبل الوزارة لعقد اختبار نفسي.

وأكدت أنهم اجتازوا جميع الاختبارات المقررة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك التحريات الأمنية ثم إجراء المقابلة النفسية، بعد ذلك تم إجراء المقابلة الطبية، وتطبيق المستوى الثالث للياقة الطبية.

وأوضحت النائبة أمل سلامة، أنه بعد مرور نحو 3 سنوات، لم يحصل الناجحين في مسابقة الأوقاف على حقهم في التعيين، مطالبة بالتدخل لحل أزمتهم.

وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى بديوان عام وزارة الأوقاف: بالنسبة لمشكلة ال 140 إمام بمستشفى الدعاة فهم تم رفضهم طبيًا، في الاختبارات التي أجريت والتي ليس للوزارة أي تدخل فيها.

وأوضح أن دور وزارة الأوقاف يكون بعد هذه الاختبارات، قائلا: لا نتدخل في اختبارات شفوية ولا تحريرية ولا طبية، ونحاول أن نساعد أبنائنا على قدر المستطاع.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سيذهب إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحا أن دور الأوقاف لم يبدأ في ملف التعيينات.

وأشار أن دور وزارة الأوقاف يكون بعد استيفاء الشروط، ووصول الكشوف النهائية، قائلا: اطلعت على كشوف أئمة مستشفى الدعاة وموقفهم ضعيف لكن مستحيل أتركهم لأنهم أبنائي، وسأبحث مع الدكتور صالح الشيخ، إيجاد مخرج لإعادة اختبارهم أو التحاقهم بمسابقة أخرى لاحقا بصدد الإعلان عنها ويكون لهم الأولوية، والاختبارات التي اجتازوها لا تعاد مرة أخرى.

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