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وظائف خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف، محاور وأسئلة الامتحانات الإلكترونية

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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وظائف خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف، بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف يوم السبت الماضي.

 

وظائف خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف، وتستمر الاختبارات الإلكترونية حتى 28 نوفمبر القادم وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية

 

 

وعن المحاور الإلكترونية التي يخضع لها المتقدمون لوظائف خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف، فستكون من خلال 5 محاور:

 

 

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

 

موعد امتحانات عمال مسجد بوزارة الأوقاف 

 

وفيما يتعلق بالقبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل، سيقوم الجهاز بإعلان الموعد لاحقًا.

 

وظائف خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف , جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

 

وظائف خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف،  وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الإمتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

 

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