محافظ دمياط يُسلم رحلة عمرة لوالدي الطالبة ميرنا الجنيدي ضحية حادث الجلالة

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع والدى الفقيدة ميرنا الجنيدى الطالبة بكلية الطب بجامعة الجلالة والتى توفيت إثر حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة الشهر الماضى، حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ دمياط يُسلم تذاكر الطيران لوالدى الطالبة الفقيدة ميرنا الجنيدي

وسلم " محافظ دمياط " تذاكر طيران رحلتى العمرة التى تم تقديمها من خلال جمعية توعية المرأة ورعايتها بالحورانى وبالتنسيق مع التضامن الاجتماعي شاملة كافة تكاليف الانتقالات خلال قيامه بتقديم واجب العزاء، لوالد ووالدة الطالبة، حيث أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن خالص دعواته لهما بأن يربط على قلبهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء وعودتهما من الأراضي المقدسة بسلام.

محافظ دمياط يُسلم رحلة العمرة لوالدى الطالبة الفقيدة ميرنا الجنيدي

وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة إلى الأسرة للوقوف بجانبهم فى هذا المصاب الأليم.

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