"الصحفيين" تستضيف سفير تونس فى حوار مفتوح الخميس المقبل

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية "محمد بن يوسف " فى حوار مفتوح حول "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة".

ومن المقرر أن يُعقد الحوار الخميس المقبل (21 نوفمبر 2024م) فى الواحدة ظهرًا بالقاعة المستديرة - الطابق الثالث بمبنى النقابة، بحضور عدد من الصحفيين.



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