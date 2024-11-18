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القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وطبنجة وذخيرة حية فى سوهاج

ضبط عنصر اجرامى بطما
ضبط عنصر اجرامى بطما فى سوهاج

ألقى رجال مباحث شرطة مركز طما القبض على أحد العناصر الخطرة، سبق اتهامه فى عدد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة ببندر طما، خلال كمين أمنى تم استدراجه بدراجته البخارية، بعدما دلت التحريات على مزاولة نشاطه الإجرامى، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى وذخيرة حية.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بضبط أحد العناصر الخطرة بطما 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تمكن وحدة مباحث طما برئاسة الرائد محمود زكى رئيس المباحث ومعاونيه النقيب خالد شوارى والنقيب على طه والنقيب محمد جلاله من ضبط عنصر من العناصر الخطرة ويدعى محمد. ح. م.ا. ا وبحوزته 3 طرب حشيش تزن 900 جرام وطبنجة 9 مللى وعدد من طلقات الذخيرة الحية ودراجة بخارية.

المتهم يقر بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات 

وبمواجهته بما أفادت به التحريات اعترف المتهم بصحة الواقعة وحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والحماية والدراجة البخارية لتوصيل المخدرات للمتعاطين وتجار التجزئة تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة .
 

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القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وطبنجة وذخيرة حية فى سوهاج

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