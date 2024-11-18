الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية، فيتو
ads

فتح، صباح اليوم، باب تلقى الطعون ضد المرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس وفق  الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية، لتلقى الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ومن المقرر ان يتم فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات غدا الثلاثاء،  علي ان يتم اعلان الكشوف النهائية الاربعاء. 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم 14 نوفمبر الجارى، وتم إعلان الكشوف المبدئية أمس الأحد، 17 نوفمبر ٢٠٢٤

لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية

وكان رئيس جامعة عين شمس قد كلف قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير إنتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب، وتلقي طلبات الطعون اليوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر  كما سيتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الإنتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

على ان تكون جولة الإعادة ستكون يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحادات الطلاب الاتحادات الطلابية الانتخابات الطلابية الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية البحث العلمي التعليم العالي انتخابات الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات جامعة عين شمس

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بحى الأسمرات

التعليم العالي تشارك في جلسة نقاشية حول الابتكار في دول العالم الإسلامي

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يُطلق سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية

التعليم العالي: تعاون ثلاثي لإنشاء مبنى أكاديمي لتدريس برامج في الطب والتمريض

تلقي طلبات الطعون على كشوف انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

موعد تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (فيديو وصور)

تمريض عين شمس تعقد ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

حرب عالمية ثالثة على الأبواب، بوتين يهدد بايدن بالنووي، وترامب: الأحداث متسارعة والعالم يحبس أنفاسه

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

الأمن يكشف ملابسات إصابة 4 عاملين بجهاز 6 أكتوبر خلال حملة إزالة إشغالات

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30%

القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وطبنجة وذخيرة حية فى سوهاج

تحذير من الأمطار الرعدية غدا في هذه المناطق

منوعات

المزيد

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بفرمان من العميد.. المطاريد من جنة المنتخب تحت قيادة حسام حسن (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأسير في المنام وعلاقتها بالنجاة من مصيبة

6 فضائل لسورة المائدة وأسماؤها، وهل نزلت على النبي دفعة واحدة؟

معنى «اجترحوا السيئات»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الجاثية

المزيد
الجريدة الرسمية