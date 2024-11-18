بوركينافاسو تتأهل لنهائي أمم أفريقيا رغم الخسارة أمام مالاوي

تصفيات أمم إفريقيا، حقق منتخب مالاوي فوزا كبيرا على ضيفه بوركينافاسو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل ضمن مواجات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

سجل ثلاثية مالاوي في مرمى بوركينافاسو كل من هيللينجس فرانك مهانجو في الدقيقة 28 وريتشارد مبولو في الدقيقة 58 وليود أرون في الدقيقة 63.



ترتيب المجموعة بعد انتهاء المباراة

بهذه النتيجة تجمد رصيد بوركينافسو عند 10 نقاط في المركز الثاني ليحجز رسميا بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025، ويتصدر منتخب السنغال صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، واحتل منتخب بوروندي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم منتخب مالاوي في المركز الرابع بنفس الرصيد.

نتائج المنتخبين قبل مواجهة اليوم

التقى المنتخبان في 5 مناسبات سابقة، شهدت تفوقًا واضحًا لصالح منتخب بوركينا فاسو الذي حقق الفوز في 4 مباريات، بينما لم ينجح منتخب مالاوي في تحقيق أي انتصار، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

منتخب مالاوي، فيتو

توجو تفوز على غينيا بيساو

فاز منتخب توجو علي نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وسجل هدف التقدم لمنتخب توجو اللاعب ياو أنور في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، وأضاف دينكي الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم عاد ياو أنود في الدقيقة 87 ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب توجو.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني ويتوقف رصيده عند النقطة 8 ليتأهل رفقة الجزائر صاحبة الصدارة برصيد، بينما يحتل توجو المركز الثالث بـ 5 نقاط.

الجزائر تفوز علي ليبيريا

وفاز منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

افتتح منتخب ليبيريا التسجيل عن طريق سامبسون دويه في الدقيقة 6، فيما سجل هدف التعادل لـ الجزائر اللاعب عيسى ماندي في الدقيقة 20، وأحرز رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 30، فيما سجل الهدف الثالث بغداد بونجاح في الدقيقة 64، وجاء الهدف الرابع عن طريق أمين غويري في الدقيقة 74، فيما جاء الهدف الخامس والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة عن طريق محمد الأمين عمورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا