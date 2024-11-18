انطلاق لقاء رياضي للياقة البدنية في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الاثنين انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى (Be-FiT) للعام الثاني على التوالي، طلبة وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان والملعب الرئيسى بالقرية الأولمبية جامعة أسيوط، والذى تنظمه إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

انطلاق اللقاء الرياضى بجامعة أسيوط

وشهد انطلاق اللقاء الرياضى حضور الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبإشراف الأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، وأحمد حسن أحمد، وهبة عبدالحافظ مسئولى اللقاء، وبمشاركة لفيف من مسئولي رعاية الشباب، والطلاب المشاركين من مختلف الكليات بالجامعة.

مشاركة (٨٠٠) طالبًا، وطالبة باللقاء الرياضي بجامعة أسيوط

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي: إن اللقاء يستهدف مشاركة نحو (٨٠٠) طالبًا، وطالبة من أبناء الجامعة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، والقضاء على السمنة، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية؛ بتنظيم العديد من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية؛ من خلال ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المولى، خلال انطلاق فعاليات اللقاء، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، فضلًا عن حرصها علي تنظيم الفعاليات المتميزة، والمستحدثة التي تستهدف أكبر عدد من الشباب الجامعى؛ لتنمية، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه مواهبهم نحو الممارسات، والأنشطة الصحية السليمة.



ويشهد اللقاء؛ مرور الطلاب بخمسة محطات رياضية رئيسية؛ لقياس القوة البدنية لديهم، وهي: حبل الكروس فت، الصندوق الخشبي، دامبلز، كاتل بيل، والكرة الطبية، وذلك مع اختلاف الأوزان بين الطلاب والطالبات، ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مالية؛ لأفضل (6) طلبة وطالبات، مشاركين من كل فرقة، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول (٥٠٠) جنيه، والثاني (٤٥٠)، والثالث (٤٠٠)، فضلًا عن تكريم هيئة الإشراف المشاركة بالمهرجان، من جميع الكليات.

جدير بالذكر، أن فعاليات اللقاء الرياضى تُقام للعام الثاني على التوالي، وتمتد على مدار يومين ١٨- ١٩ من نوفمبر الجاري.