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انعقاد لقاء "اليوم المفتوح" لبحث مطالب المواطنين في الأقصر (صور)

انعقاد لقاء اليوم
انعقاد لقاء "اليوم المفتوح" لبحث مطالب المواطنين في الأقصر

شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الأثنين انعقاد لقاء اليوم المفتوح بحضور هدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ومحمد سعد مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، وذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

لقاء اليوم المفتوح 


وبحثت سكرتير مساعد محافظة الأقصر، عدد من الموضوعات المختلفة خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح  بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى والإسكان الشعبى واستخراج تراخيص.


وأكدت السكرتير المساعد أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، موضحة أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.

 

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