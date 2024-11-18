صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بمركز شباب الزناقطة (صور)

نفذت مديرية الصحة في الأقصر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبإشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل الوزارة الصحة بالأقصر، أعمال قافلة طبية بمركز شباب الزناقطة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قافلة طبية بمركز شباب الزناقطة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن القافلة الطبية المنفذة بمركز شباب الزناقطة، بإدارة البندر، تمارس أعمالها على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 18/19 نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أن القافلة تضمنت التخصصات الطبية المختلفة (النساء، باطنة، رمد، جراحة، عظام، أطفال، جلدية)، وذلك بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف أن القافلة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل كما تتضمن أعمالها الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، إلى جانب تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية مستهدفة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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