بعد استهداف منزل نتنياهو، حقيقة عقد مباحثات لإقالة رئيس الشاباك

نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لموقع "واللا"، صحة التقارير التي أشارت إلى وجود مباحثات حول إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

ويأتي هذا النفي على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن مناقشات بشأن استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد البيان الرسمي أن هذه المزاعم عارية عن الصحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث أو التحقيقات المرتبطة به.

مستقبل غزة

فيما كشف الإعلام العبري عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه السياديين من ناحية، وقيادات المؤسسة الأمنية والمخابراتية من ناحية أخرى، حول أسلوب التعامل مع جبهة غزة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل الضغوط التي يمارسها أهالي الأسرى الإسرائيليين على نتنياهو للموافقة على صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ويصر نتنياهو على القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وحتى تواجدها الخارجي وأماكن تمثيلها.

وفي هذا السياق نفى نفت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عن انتقال قيادة حركة "حماس" للإقامة في تركيا.

وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد إن عددًا من قيادات "حماس" قطر غادروا خلال الأيام الأخيرة وانتقلوا إلى تركيا.

وتوقفت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان على قطاع غزة.

وتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المماطلة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حتى تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في أمريكا.

وتعهد ترامب بالقضاء على حركة حماس، وإسرائيل تنتظر من ترامب دعمها لتنفيذ مخططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

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