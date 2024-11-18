براءة فتاة من تهمة استعراض القوة ببولاق الدكرور

قضت محكمة مستأنف الجيزة ببراءة فتاة على خلفية اتهامها وآخرين باستعراض القوة، وسرقة سيدة وهتك عرضها.

وأدانت محكمة جنايات أول درجة في يونيو الماضي؛ الفتاة "ش" - 14 عامًا- بالحبس ثلاث أشهر، فيما برأت المحكمة إثنين من شقيقاتها وآخرين عما أسند إليهم من اتهام هتك عرض سيدة في الشارع وسرقتها واستعراض قوة.

التحقيقات عن المتهمين في القضية

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية أن المتهمين "ف.ا" و"س. أ" و"ك. أ" و"س ف"، و"ش. م"، في اليوم الثاني من يناير 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليها "فاطمة أ.م" وكان ذلك بقصد بث الرعب والتهديد والترويع في نفسها وتكدير سلمها وسكينتها مما عرض حياتها للخطر.

وأوضحت النيابة العامة في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بسرقة المجني عليها عن طريق الإكراه، بأن قاموا بالاتفاق فيما بينهم بالاعتداء عليها حال حملهم أسلحة بيضاء "سكين" وأحدثوا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها وما تحويه من مبالغ المالية وهاتف محمول وبطاقة رقم قومي وكذا قاموا المتهمين، بالاستيلاء على الحُلي الذهبية المملوكة لها.

وتابعت النيابة في تحقيقات القضية، أن المتهمين قاموا بهتك عرض المجني عليها "ف.أ" بالقوة بأن أمسكوا بها عنوة وقاموا بشل حركتها وحسر ملابسها عنها حال حملهم أسلحة بيضاء ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقاصدهم على النحو المبين المبين بالتحقيقات.

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