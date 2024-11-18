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حوادث

كنا بنأدبه، تفاصيل التحقيق مع المتهمين بقتل صديقهم في بولاق الدكرور

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تباشر نيابة الجيزة  التحقيق مع المتهمين بقتل عامل ببولاق الدكرور، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد كلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهمين  بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينهما قرروا الانتقام منه بقصد تأديبه ولكنه توفى، وافادوا أن خلاف نشب بينهم منذ شهر، قرروا الانتقام منه، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصا وشوم حتى فارق الحياة، ثم ألقوا بجثته في الشارع.

 

العثور على جثة عامل ببولاق الدكرور 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة  بلاغًا يفيد  بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

 

وتبين بالفحص العثور على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول، ملقاة في شارع بدائرة قسم بولاق الدكرور، وتحمل آثار تعذيب واضحة.

 

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبى الواقعة وهم  ثلاثة أشخاص أصدقاء المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين.

 

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