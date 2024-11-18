محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية في قفط

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، محطة رقم (2) بمنطقة المنشية التابعة لمشروع صرف صحي مدينة فقط.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد علي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

من جانبه أكد محافظ قنا، أن محطة الرفع تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 3500 م³ يوميًا، وتضم شبكات انحدار بطول 9.5 كم وخط طرد بطول 500 متر وقطر 280 ملم من مواسير HDPE. مشيرًا إلى أنه تم تطهير جميع الشبكات قبل التشغيل، مطالبًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحفاظ على كفاءة المحطات عبر الصيانة الدورية لمعداتها.

تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي

وأضاف "عبد الحليم" أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتوصيلها لجميع القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تُعد من المشروعات التنموية المهمة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تضعها المحافظة على رأس أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح المحطة ودخولها الخدمة يندرج ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

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