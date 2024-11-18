الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية في قفط

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

 افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، محطة رقم (2) بمنطقة المنشية التابعة لمشروع صرف صحي مدينة فقط.

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد علي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

 من جانبه أكد محافظ قنا، أن محطة الرفع تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 3500 م³ يوميًا، وتضم شبكات انحدار بطول 9.5 كم وخط طرد بطول 500 متر وقطر 280 ملم من مواسير HDPE. مشيرًا إلى أنه تم تطهير جميع الشبكات قبل التشغيل، مطالبًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحفاظ على كفاءة المحطات عبر الصيانة الدورية لمعداتها.

 

تطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي

 وأضاف "عبد الحليم" أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتوصيلها لجميع القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه والصرف الصحي تُعد من المشروعات التنموية المهمة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تضعها المحافظة على رأس أولوياتها في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح المحطة ودخولها الخدمة يندرج ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا رؤية مصر 2030 قنا قفط

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يستقبل 150 مواطنًا لبحث شكواهم وتلبية احتياجاتهم

سقوط عصابة سرقة مهمات السكك الحديدية والكهرباء في قنا

مشروع لمعالجة مياه الصرف يفوز بمبادرة المشروعات الخضراء في قنا

نيابة قنا تطالب بسرعة التحريات فى واقعة مصرع وإصابة شخصين حاولا سرقة برج اتصالات

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

جرعة مخدر خاطئة تضع عراقية في ثلاجة الموتى بدلًا من صالة الولادة

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

مصيرهم الخسف، علي جمعة يحذر المغرورين المتوهمين ببقاء قوتهم وملكهم من عقاب الله

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

المزيد
الجريدة الرسمية